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市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 15:10 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元回升,受空头回补带动

0656GMT---欧元兑瑞郎和美元自大跌走势反弹,投资人在周四欧洲央行会议前回补空头部位.先前穆迪将葡萄牙债信评等降至垃圾级带动欧元挫跌.

欧元兑美元EUR=升0.2%至1.4452美元,支撑位在1.4395美元,即6月27日至7月4日涨势的38.2%费波纳奇回档技术位.短线交易商的停止单据称挂在1.4470美元上方,但卖单据称亦挂在1.4480美元附近.

欧元/瑞郎EURCHF=上涨0.2%至1.2156瑞郎.美元兑日圆JPY=跌0.3%至80.85日圆.美元指数.DXY跌0.1%至74.582.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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