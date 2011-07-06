《外汇动态》欧洲开盘:欧元回升,受空头回补带动

欧元兑美元EUR=升0.2%至1.4452美元,支撑位在1.4395美元,即6月27日至7月4日涨势的38.2%费波纳奇回档技术位.短线交易商的停止单据称挂在1.4470美元上方,但卖单据称亦挂在1.4480美元附近.