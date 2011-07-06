〔台湾汇市〕台币/美元缩量小幅收贬,观望气氛仍浓

路透台北7月6日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌5分.受葡萄牙债信降至垃圾评级影响,国际美元偏升,亚洲货币拉回整理,台北汇市也见外资小幅汇出,但韩元兑美元走势强劲给予支撑,使得台币呈量缩偏贬态势,场上观望气氛浓厚.

市场仍把关注焦点集中在周四欧洲央行(ECB)的利率决策以及周五美国非农就业数据.汇银人士对此表示,市场多已消化欧洲央行升息预期,料欧元兑美元走升幅度有限,国际美元将有机会持续反弹,不过非农就业数据的好坏仍是关键所在.

"假如美国非农就业数据表现不好,美元也弹不起来,"一本地银行人士称,"上个月美元就是被这数字砸下去的."

他们预估,台币兑美元明日主要汇价将于28.750-28.850波动,短线较大区间则不脱28.650-28.900.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.46%至8,824.44点;外资及陆资在台股卖超25.65亿台币,已连续三日卖超,上交易日为卖超2.66亿.[ID:nCT0463597]

在东京汇市,欧元EUR=周三重拾部分升势,因短线交易人士在欧洲央行政策会议前回补空头仓位;此前在穆迪调降葡萄牙债信评级至垃圾级後,欧元兑瑞郎与美元一度重挫.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.851 28.801 28.760-28.851 28.815 6.06 8.15

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.806 28.780 28.763-28.815 28.785 3.75 3.98

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.060/-0.040

美元/台币六个月期 -0.310/-0.270 -0.340/-0.310

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