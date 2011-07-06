〔基金产业〕对冲基金今年上半年战绩不佳,明星基金亦未幸免

路透波士顿7月5日电---在总规模2万亿美元的对冲基金领域,许多明星级基金经理在2011年上半年都遭遇"滑铁卢",John Paulson、David Einhorn和Louis Bacon均录得亏损,且未跑赢美国主要股指.

据Hedge Fund Research发布的初步数据显示,今年上半年对冲基金平均下跌2.12%.相比之下,标普500指数则上涨6%.

仅仅在六个月以前,鲜有投资者会预料到Paulson的旗舰型优势基金(Advantage Fund)截至6月30日会亏损15%,或者想到Einhorn的Greenlight Capital会下跌5%.甚至Louis Bacon的旗舰型基金Moore Global在6月16日止的一年亏损5%,该基金向来以逾20年来年化平均收益达19%的记录而自豪.

就在金融危机过後据信对冲基金行业将起死回生之际,如此之多的名牌基金经理却打了败仗.

仅2011年第一季,对冲基金行业就吸纳320亿美元养老基金和其他机构投资者的新资金,相当于2010年全年吸纳资金的一半之多.

但面对日本地震和核危机、美国经济坎坷复苏、大宗商品市场剧烈波动,以及对希腊和其他欧洲国家破产的担忧挥之不去,这些基金经理和其他所谓的专业投资者今年纷纷犯错.一些据信聪明的交易员也因自己的押注错误而摔跟头.

Paulson管理的370亿美元对冲基金在中国嘉汉林业TRE.TO的投资亏损5亿美元,後者被指控财务报告造假.

低劣的业绩引发市场担忧:除非这些经理人很快改善局面,否则一些业内最大的基金今年下半年将收到赎回通告.投资者即便不是全部而只是部分赎回资金的浪潮,都可能促使一些经理人迅速结仓以迅速返还资金.

现在目光都多集中在Paulson & Co身上.其180亿美元旗舰型策略基金的投资者将在8月中旬决定,是否希望在第三季末赎回部分资金.多数Paulson的投资者迄今一直忠心耿耿,因为过去其毕竟为投资者赢得了平均年收益20%的战绩.

对于许多基金经理来说,今年最难以正确判断的事,当属全球经济复苏的振荡不稳.准备通过大举押注银行股和消费品生产商类股,而从经济反弹中获利的基金,在全球性事件中遭遇重创.

然而讽刺的是,今年最令金融业头疼的因素之一--希腊,却很难成为许多对冲基金获利的题材.业内专家称,大型基金经理都未押注看空希腊主权债务,部分原因在于他们不想落下"趁火打劫"的罪名.基金经理们在摆脱"无情秃鹰"的名声之际亦谨慎行事,以防因押注希腊违约而被政客妖魔化.

因此作为直接押注希腊违约的另一选项,一些基金选择代替性交易,其中包括押注欧元贬值,或做空在希腊债务拥有大量曝险的欧洲银行股.现在由于希腊政府可能有更多时间来偿债,因此有几家基金"作多"希腊,以期抓住这波反弹走势.

其中一支基金就是Boaz Weinstein旗下规模34亿美元的Saba Capital Management,一名知情人士表示,该基金一直在买入较长期希腊公债.据称这位前德意志银行债券交易员还看好希腊30年期主权债券,因为其售价相比其短期国库券大幅折价.

在今年馀下的六个月时间内,许多顶尖的基金经理若想在2011年录得稳固获利的话,看来可能得承担许多的风险.(完)