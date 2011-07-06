〔日本金融〕政府退休金基金上年度抛售588亿美元日债和海外股票

路透东京7月6日电---日本公共退休基金周三表示,该基金在2010/11年度共抛售4.77兆(万亿)日圆(588亿美元)国内债券和国外股票,以填补退休金发放短缺,此为该基金连续第二年净抛售资产.

日本政府退休金投资基金(GPIF)的动向受到市场密切关注,因该基金拥有约1.43兆美元资产,比加拿大整体经济规模还大.

GPIF上年度每个月都出售债券,总计售出4.37兆日圆,远高于前个年度的7,200亿日圆.

GPIF在去年4月至7月间总计抛售4,050日圆海外股票,为首次净出售该类资产.

GPIF在2009/10年度净出售资产,以为退休金发放筹资,先前半官方机构和其他公共机构债务偿还的资金流入停止.

GPIF也透过财政投融资计划(FILP)的赎回和利息所得来填补部分短缺.

需要提高收益以因应人口快速老化的GPIF,也在两年来首次出现投资负回报.

其2010/11年度的整体投资回报率降至负0.25%,远低于前一年度的正7.91%.

截至3月底,GPIF的总资产降至116.32兆日圆(1.43兆美元),低于前一年的122.84兆日圆.(完)