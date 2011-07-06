〔台股业绩〕宏达电第二季净利优于预估,频创新高引发後势多空论战(更新版2)

(新增第十和十一段收购案细节)

* 第二季净利较上年同期成长103%,优于预期

* 关注月底第三季财务预估,多空看法分歧

* Starmine预估第三季营收季增11%;第二季为18%

* 斥资3亿美元收购绘图晶片公司S3 Graphics

记者 张雅菁

路透台北7月6日电---随着营收频创新高,台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)第二季净利亦创历史高点.然而在其股价已翻倍之际,近来分析师开始对宏达电前景出现杂音,多空争辩是否还能维持高成长力道以支撑股价.

宏达电股价由去年10月波段低点618台币,至今年4月底的高峰1,300台币,累计大涨110%,外资圈甚至喊出1,650的目标价,但随後在获利了结与部份外资于6月先後调降评等下,股价数度跌破1,000大关.

宏达电周三公布第二季自结税後净利为175.2亿台币,较上年同期86.4亿成长103%,且优于Starmine预期的165.3亿.并刷新上季的历史高点,季增18%.

"第二季比市场预估好一点,接下来就是看第三季的财务预测是否符合市场预期的(营收)成长5-15%,"元大证券分析师张文慧称.

她并表示,在财测于月底出炉前,宏达电股价恐怕持续整理,但下档有限.

宏达电已提前于本周一公布第二季营收为1,244亿台币,微幅高于先前公司预估的1,200亿目标.[ID:nCT0462265]该纪录新高较上年同期的609.6亿成长逾一倍,较上季的1,041.6亿则成长19%.

在智慧型手机正推动整体手机产业成长之际,宏达电在4月时预估其营收在第二季将可较上季成长15%,而销售量预估达1,100-1,150万支,较上季加速成长13-18%.

据Starmine数据,分析师平均预估宏达电第三季营收将达1,376.8亿台币,相当于季增约11%,净利预估则为186.62亿台币.

宏达电将在7月29日召开季度投资人说明会,并公布第三季财务预测.

宏达电今日同时宣布,斥资3亿美元收购S3 Graphics,以强化专利布局,在国际竞争中取得有利地位.该绘图晶片公司目前为宏达电董事长王雪红同任董事长的威盛电子(2388.TW)及王雪红投资的WTI分别持股12.35%和87.65%.

美国国际贸易委员会(ITC))在本月初判决,全球消费电子巨擘苹果(AAPL.O)侵犯了S3 Graphics两项专利.而宏达电与苹果双方目前亦有专利权官司在诉讼中.

**成长前景多空分歧**

麦格里证券在6月中的报告中,以"辉煌日子已过"为由,将宏达电评等由"优于大盘"调降至"中性",目标价1,140台币,认为宏达电目前的优势在2012年恐反将转为危机.

宏达电执行长周永明于年度股东会中则表示,基本面不变,对于下半年展望仍然乐观,"2011是个好年".

近年智慧型手机与平板电脑等行动装置愈发受到消费者青睐,形成苹果(AAPL.O)的iPhone,与宏达电和三星电子(005930.KS)等采用谷歌(GOOG.O)Android平台阵营,相互较劲的态势,而让仍以低价手机为主的诺基亚NOK1V.HE显得落寞.

野村证券6月时指出,三星电子本季将成为全球最大的智能手机制造商,取代自1996年以来领先的诺基亚(Nokia),在下一季苹果则可望登上第二名,而到了明年,宏达电将有机会与诺基亚争夺第三名的宝座.[ID:nCN1094968]

研究公司Gartner则预计,今年全年智慧性手机市场将扩张58%,明年增速料为35%.[ID:nCN1729069]

根据Starmine,32位分析师给予宏达电的目标价平均为1,368.63台币,其中13位给予"强烈买进"的评等,11位为"买进".

在公布此财报前,宏达电今日收扬3.3%至1,095台币,大盘加权股价指数.TWII则收升0.46%.(完)

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