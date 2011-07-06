《外汇动态》印尼卢比及俄罗斯卢布将因利差交易重现而受惠--ING

0805GMT---利差交易在第三季将因全球温和成长及各类资产波动降低而受惠,荷兰国际集团(ING)的Tom Levinson尤其看好印尼卢比及俄罗斯卢布.

印尼央行进场买卖干预市场,抑制印尼卢比的波动,有助于确保利差交易的获利.而俄罗斯类似的管理汇率机制亦为类似的情况.

"这种管理汇率机制应可确保下档相当有限,整体而言,俄罗斯卢布是今年下半年很好的利差交易标的,"Levinson表示.

印尼卢比/美元IDR=持平为8,535卢比,俄罗斯卢布/美元RUBUTSTN=MCX则跌至27.93卢布.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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