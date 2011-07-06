〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1043636]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1817189]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCN1343655]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1090492]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0461111]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
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--整理 李婷仪
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。