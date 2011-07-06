〔表格〕7月2日止当周美国连锁店销售较前周成长1.5%--ICSC/高盛

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月6日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,7月2日止当周美国连锁店销售较前周成长1.5%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
7月 2日 531.1 3.5 1.5
6月25日 523.3 3.0 2.9
6月18日 508.5 2.2 -0.7
(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 张明钧;审校 王冠中
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选