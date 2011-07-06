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市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 20:02 BJT

〔表格〕7月2日止当周美国连锁店销售较前周成长1.5%--ICSC/高盛

路透7月6日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,7月2日止当周美国连锁店销售较前周成长1.5%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

7月 2日 531.1 3.5 1.5

6月25日 523.3 3.0 2.9

6月18日 508.5 2.2 -0.7

(完)

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--编译 张明钧;审校 王冠中

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