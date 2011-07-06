〔瑞士政经〕国会忧心强势瑞郎冲击制造业,内阁考虑采取相关措施

路透苏黎世7月6日电---瑞士国会经济委员会周二稍晚表示,强势瑞郎对国内制造商的冲击令他们感到忧心.

经济委员会周二会议後发表声明指出,该委员会担心瑞士企业将会迁移海外,劳动条件可能会恶化.

因此,声明稿称已经与经济部长Johann Schneider-Ammann及瑞士央行进行接触,要求提供此一情势及前景的评估.

"Schneider-Ammann向委员会保证,内阁正研究多项措施,这些措施可在情势恶化时用于提振瑞士经济."

该委员会并称,瑞士央行总裁希尔德布兰德先前曾指出,物价稳定在当下已获得确保,但必要时该行将会采取进一步措施确保物价稳定.(完)