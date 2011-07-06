〔台湾货币市场〕短期利率变动不大,提存期初调度已见保守谨慎(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 期初拆入需求不大

* 资金调度气氛谨慎

* 央行调升代收利率0.2基点,至0.367%.

记者 张雅菁

路透台北7月6日电---台湾银行间短期利率周三变动不大.提存期初拆入需求不大,利率不致拉高,仅微幅反应央行调升代收利率;不过,市场上亦已隐约可嗅出保守谨慎的气氛.

交易人士表示,新提存期两天以来,当日准备都是小正或小负,而外商银行虽有余钱供应,但似乎力道不如以往期初那样宽裕.预期在本周五央行标售一年期存单後,短率走势或趋明朗.

"利率没有明显上来,但金额也不大,虽然不好找钱但还不会紧张,"一公股银行人士称.

央行今日调升委托银行代收隔夜资金利率0.2基点,由0.365%升至0.367%.

央行本周五将例行地标售364天期存单,金额1,000亿台币.上月标售时加权平均得标利率为1.01%.(参看历史数据,请点选[ID:nCT0383516])

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.370%,同上日;区间在0.274-0.750%,上日为0.272-0.800%

2-7天拆款利率区间在0.367-0.820%,上交易日为0.365-0.82%.

**短票利率持稳**

短票部份,票券商表示,在发票量依旧没有起色下,次级利率也持稳区间.大型银行亦持续开出0.87%的利率.展望下月市况可能因为股利率发放而趋紧下,目前倾向提高与银行承作的比例,以维持关系.

30天期内短票利率在0.85-0.87%,同于上日;大型银行二至三周的短票成交利率在0.87%.

央行今日共发行1,321亿台币存单.相较存单到期金额1,204.5亿,存单发行馀额增加116.5亿.[TW/MMTCN]周四存单到期3,309.5亿,周五则为4,697亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为69亿台币;累计超额准备为56亿,加计前期1%的超额准备为1,391亿台币.

**公债附买回利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周三持稳于既有区间.证券商和票券商多到期续做,要找新钱也不成问题,整体市况平稳.

证券商指出,因月初申购款流入挹注,加上货币型基金仍有多钱,令投信端找券需求不减.此外,也见一般企业在发放股利前,将资金暂时停泊在RP市场.

不过,也有资金调度人士表示,见到股票型基金提前解约,以及寿险业为交割股款而走钱.各家资金分配不均,但打平并不难.

今日10天期内的公债附买回利率成交区间落在0.63-0.65%,同于上日.至于部分资金调度能力较强的银行业者,RP成交利率则做在0.61-0.62%.

据行政院主计处统计,台湾上市柜公司将发放的上年度股东现金股利9,094亿台币,股票股利1,403亿台币,合计约1.05兆(万亿)台币,为历年次高.台湾企业通常在7月开始陆续派发股利,8月为高峰.(完)