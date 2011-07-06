欧洲已公布经济指标--2011/7/6

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 +0.5-@-f -0.5-@-f +1.6-@-f
德国 第一季 +1.5-@-r +0.4-@-f +5.2-r
法国 第一季 +0.9-r +0.3-r --
意大利 第一季 +0.1-f +0.1-f +1.0-f
消费者物价指数(CPI):
英国 5月 +0.2 +1.0 +4.5
德国 6月 +0.1-p 0.0-f +2.3-p
法国(HICP) 5月 +0.1 +0.4 +2.2
意大利(HICP) 6月 +0.1-p +0.2-f +3.0-p
生产者物价指数(PPI):
英国 5月 +0.2 +1.0-r +5.3
德国 5月 持平 +1.0 +6.0
法国 5月 -0.5 +0.8 +6.0
意大利 5月 -0.1 +0.6-r +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 5月 4.6-@ 4.6-@
德国 6月 7.0-@ 7.0-@
法国 第一季 9.7-@ 9.7-@
意大利 5月 8.1-@ 8.0-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王冠中
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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