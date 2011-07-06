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市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 18:55 BJT

欧洲已公布经济指标--2011/7/6

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第一季　 +0.5-@-f -0.5-@-f +1.6-@-f

德国 第一季　 +1.5-@-r +0.4-@-f +5.2-r

法国 第一季 +0.9-r +0.3-r --

意大利 第一季　 +0.1-f +0.1-f +1.0-f

消费者物价指数(CPI):

英国 5月 +0.2 +1.0 +4.5

德国 6月 +0.1-p 0.0-f +2.3-p

法国(HICP) 5月 +0.1 +0.4 +2.2

意大利(HICP) 6月 +0.1-p +0.2-f +3.0-p

生产者物价指数(PPI):

英国 5月 +0.2 +1.0-r +5.3

德国 5月 持平 +1.0 +6.0

法国 5月 -0.5 +0.8 +6.0

意大利 5月 　 -0.1 +0.6-r +4.5

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 5月　　 4.6-@ 4.6-@

德国 6月 7.0-@ 7.0-@

法国 第一季 9.7-@ 9.7-@

意大利 5月 8.1-@ 8.0-@-r

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)

--整理 王冠中

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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