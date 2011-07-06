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债券 | 2011年 7月 6日 星期三 19:14 BJT

〔美国数据〕7月1日当周抵押贷款申请下滑5.2%,再融资需求骤降--MBA

路透纽约7月6日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,尽管购房贷款申请上升,但利率跳涨导致再融资活动骤降.

MBA表示,7月1日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下滑5.2%至507.0.

MBA经季节调整再融资指数USMGR=ECI大减9.2%至2,363.6,购房贷款申请指数上升4.8%至188.9.

再融资占整体抵押贷款申请的比例降至66.4%,前一周为69.5%.

MBA表示,该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.69%,前一周为4.46%.(完)

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--编译 张明钧;审校 王冠中

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