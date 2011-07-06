〔美国数据〕7月1日当周抵押贷款申请下滑5.2%,再融资需求骤降--MBA

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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路透纽约7月6日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,尽管购房贷款申请上升,但利率跳涨导致再融资活动骤降.
MBA表示,7月1日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下滑5.2%至507.0.
MBA经季节调整再融资指数USMGR=ECI大减9.2%至2,363.6,购房贷款申请指数上升4.8%至188.9.
再融资占整体抵押贷款申请的比例降至66.4%,前一周为69.5%.
MBA表示,该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.69%,前一周为4.46%.(完)
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--编译 张明钧;审校 王冠中
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。