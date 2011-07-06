〔东南亚股市〕多数市场下跌,马来西亚触及纪录高点

路透曼谷7月6日电---东南亚股市周三多数下跌,因欧元区债务忧虑再起损及市场信心,且泰国股市在周末大选後的买气停滞,市场等待新政府组成.

市场交投清淡至温和,且有资金温和流入包括菲律宾和越南等部分市场.

穆迪调降葡萄牙债信评等,打击风险胃纳.市场收盘後,中国宣布今年第三度升息.关于升息的臆测曾在周二损及地区市场.

泰国SET指数.SETI下跌1.1%至1,072.68点,新加坡海峡时报指数.FTSTI和其他市场跌幅较小.

马来西亚股市.KLSE逆势上涨0.6%至纪录高点1,591.34点,大型股有买盘进驻.

0931GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚洲股市指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%.MSCI东南亚股市指数跌0.6%,MSCI泰国股市指数.MITH00000PTH跌1.9%.

外资周三在泰国股市买超590万美元,印尼有170万美元流入,菲律宾则流入700万美元.

1157GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3114.71 -14.98 -0.48 -2.36 3190.04

马来西亚 .KLSE 1591.34 9.49 +0.60 +4.77 1518.91

泰国 .SETI 1072.68 -11.91 -1.10 +3.87 1032.76

印尼 .JKSE 3908.96 -15.17 -0.39 +5.55 3703.51

菲律宾 .PSI 4398.75 -40.86 -0.92 +4.70 4201.14

越南 .VNI 428.30 -2.73 -0.63 -11.63 484.66

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(完)