〔伦敦美债〕公债价格上扬,受葡萄牙评等调降和中国升息等因素支撑

路透伦敦7月6日电---美国政府公债周三在欧洲市场上扬,先前葡萄牙债信评等遭调降至垃圾等级,且中国升息引发对于全球经济复苏的忧虑,提振避险资产需求.

美债普遍上扬,10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌2.8基点至3.09%,两年期公债收益率US2YT=RR跌2基点至0.41%.

投资人抛售较高风险资产,稍早中国宣布升息25基点,以抑制通胀,且葡萄牙评等遭大幅下修,强化了对于希腊债务危机扩散至欧元区其他二线国家的忧虑.

"美国处于疲软阶段,中国因担忧通胀而升息,但经济未必加速增长,"WestLB固定收益策略师John Davies说,预期该举措将使股市和大宗商品受压,并支撑美债和德国公债.

在周五美国就业报告公布前,美债涨势可能受限.投资人将关注该报告,观察关于美国经济体质的进一步线索.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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