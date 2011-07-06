〔伦敦美债〕公债价格上扬,受葡萄牙评等调降和中国升息等因素支撑

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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路透伦敦7月6日电---美国政府公债周三在欧洲市场上扬,先前葡萄牙债信评等遭调降至垃圾等级,且中国升息引发对于全球经济复苏的忧虑,提振避险资产需求.
美债普遍上扬,10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌2.8基点至3.09%,两年期公债收益率US2YT=RR跌2基点至0.41%.
投资人抛售较高风险资产,稍早中国宣布升息25基点,以抑制通胀,且葡萄牙评等遭大幅下修,强化了对于希腊债务危机扩散至欧元区其他二线国家的忧虑.
"美国处于疲软阶段,中国因担忧通胀而升息,但经济未必加速增长,"WestLB固定收益策略师John Davies说,预期该举措将使股市和大宗商品受压,并支撑美债和德国公债.
在周五美国就业报告公布前,美债涨势可能受限.投资人将关注该报告,观察关于美国经济体质的进一步线索.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。