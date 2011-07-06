〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至八个月新低,受产出增加的预期冲击

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透雅加达7月6日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,并触及八个月新低,投资人反映棕榈油进入产出增加周期的因素,并对下半年需求趋疲感到担忧.
指标9月棕榈油期货KPOc3收跌0.4%至每吨3,029马币(林吉特),盘中曾触及3,016马币低点,为2010年10月27日以来最低.
9月期货成交量为13,473口,低于周二的13,871口.
"市场基调仍是对可能接近纪录高点的最终库存感到担忧,"马来西亚一交易商称."从技术面来看,市场仍旧非常疲弱."
路透调查显示,马来西亚6月棕榈油库存料增加11.3%至接近纪录水准,因强劲的生产和进口超越了海内外需求.
棕榈油价格在今年上半年下跌近20%,受库存飙升破200万吨的预期打击,此时正值东南亚产出增长且海外需求可能迟缓.
马来西亚棕榈油局将在周一公布棕榈油产出、库存和进出口数据.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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