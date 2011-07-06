〔国际油市〕亚洲柴油市场下跌,裂解价差跌破每桶18美元

路透新加坡7月6日电---亚洲柴油市场周三下跌,柴油裂解价差跌破每桶18.00美元,对于燃料需求和高供应的忧虑拖累市场信心.

过去一周亚洲浮现经济活动放缓的迹象,使得柴油受压.柴油在亚洲通常做为工业用燃料.

周三公布的数据显示,香港6月制造业活动扩张速度是23个月以来最慢,因新订单下滑.中国前一日公布的工业活动增长速度则是28个月以来最慢.

在供应方面,周三的官方数据显示,日本柴油库存在7月2日止当周增加82.5万桶至超过1,200万桶.

"柴油用量和经济活动亦步亦趋,因此经济活动放缓的迹象会对柴油市场不利,"新加坡一馏分油交易商称.

0830GMT亚洲收盘後,中国宣布升息25基点,该消息可能进一步冲击市场,但分析师称,升息举措是在预期之内.

"我们确实预期短期内会升息,这已经反映在我们对于中国需求成长放缓的看法内,因此我不认为会对价格带来重大影响,"巴克莱资本的大宗商品分析师Chen Xinyi说.

互换市场交投活动持续热络,0830GMT,有至少50万桶7月柴油互换在每桶124.70美元成交,持稳于本周稍早的成交量水准.

航煤市场持续低迷,受到充沛供应和地区需求疲弱的冲击.7月航煤/柴油溢价缩减至每桶0.50美元,而航煤7月/8月价差则下跌至三周低点每桶正价差0.60美元.

7月柴油互换升2.17美元,报每桶125.85美元,8月柴油互换升2.15美元,报每桶125.90美元.

7月航煤互换升0.70美元,至每桶125.03美元.7月航煤/柴油价差跌0.15美元至每桶0.50美元.

8月柴油裂解价差跌0.57美元,至每桶较迪拜原油升水17.94美元;8月航煤裂解价差跌0.55美元至每桶18.99美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.80 125.20 125.00 123.95 +1.05 +0.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.20 124.60 124.40 123.35 +1.05 +0.85

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.75 125.15 124.95 123.90 +1.05 +0.85

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.05 126.45 126.25 125.15 +1.10 +0.88

7月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.85 123.68 +2.17 +1.75

8月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.90 123.75 +2.15 +1.74 (完)