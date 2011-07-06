〔路透调查〕欧元/美元料在未来12个月守住涨幅,7月波动率料上升

路透7月6日电---最新公布的路透调查显示:

* 欧元兑美元一个月後料来到1.45,六个月後将为1.42,12个月後将为1.39 (6月调查分别为1.45、1.40、1.38)

* 美元兑日圆JPY=一个月後料为81.0日圆,六个月後料为85.0日圆,12个月後料为88.5日圆(6月调查分别为82、85.3、90日圆)

* 英镑兑美元GBP=一个月後料为1.61美元,六个月後料为1.63美元,12个月後料为1.62美元(6月调查分别为1.63、1.63、1.63美元)

* 欧元兑英镑EURGBP=D4一个月後料为0.90英镑,六个月後料为0.88英镑,12个月後料为0.86英镑(6月调查分别为0.89、0.86、0.84英镑)

* 欧元兑美元EUR=波动率7月料持平于12.3%(6月实际数据为12.3%)

* 英镑兑美元GBP=波动率料在7月降至7.2%(6月实际数据为8.3%)