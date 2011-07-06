〔国际油市〕亚洲燃料油市场回升,近月价差在热络交投中上扬

路透新加坡7月6日电---亚洲燃料油市场周三回升,先前连续四个交易日下跌,近月合约连续第二日在热络交投中逆价差扩大,尤其是380-cst市场.

中国光汇石油在周二削减出售量後,今日大幅提高数量,卖出7.5万吨互换合约,高于上日的3万吨,同时也卖出了2.5万吨实货船货,上日则无实货交易.光汇石油自上周五以来累计出售量达20.3万吨.

"对于光汇石油实际目的的看法仍旧分歧,不确定他们是否是进行空头操作,或者只是在出清一些近月船货,後者的可能性较高,因市场基本面增强,光汇石油不太可能和基本面对作,"新加坡一西方交易商称.

"不论如何,今天多数成交量都是在380-cst市场,和昨天相同,主要是因为原油价格上涨导致终端使用者进行对冲,带动的银行方面的交易."

截至亚洲收盘,有至少8.5万吨7月380-cst燃料油成交,低于上日的11万吨,而有约三分之一的交易量来自银行,而壳牌和BP等大厂也站在买方.

0830GMT亚洲收盘时,7月/8月互换五个交易日来首次上涨,升0.50美元至逆价差每吨3.75美元,有6.5万吨在3.75美元成交,高于上日的1万吨.

8月/9月合约亦上涨0.50美元,报每吨3.25美元,有9万吨在3.25美元成交,1130GMT的最後买方报价为每吨3.00美元.另有5万吨9月/10月合约在2.50美元成交,5万吨10月/11月合约在2.00美元成交,5万吨12月/1月合约在0.50美元成交.

跨季合约交投亦升温,先前连续三日呈现低迷,今日有30万吨第一季/第二季合约在3.00美元成交,另有6万吨第四季/第一季合约在3.00美元成交.

然而,380-cst市场交投放缓,仅有5,000吨7月/8月合约在5.25美元成交,有3万吨7月粘度价差在8.75-9.25美元成交,1万吨8月合约在10.25美元成交,5,000吨9月合约在10.25美元成交.

8月裂解价差下滑0.37美元至每桶较迪拜原油折价7.20美元.9月裂解价差跌0.40美元至折价7.90美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 645.20 645.60 645.40 645.40 0.00 0.00

现货380CST燃料油 FO380-SIN 646.10 646.50 646.30 639.60 6.70 1.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 653.00 655.00 654.00 654.00 0.00 0.00

380CST船用燃料油升水 6.90 8.50 7.70 14.40 -6.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.25 3.75 3.50 3.63 -0.13 -3.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.25 6.75 6.50 6.50 0.00 0.00 (完)