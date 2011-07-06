〔国际油市〕亚洲石脑油价格接近三周高点,裂解价差来到一个月高位

路透新加坡7月6日电---亚洲石脑油价格周三接近三周高点,裂解价差则来到一个月高位,受到强劲的中东和西方汽油需求支撑,且交易商试图回补石脑油部位.

"石脑油市场增强可能是因为汽油的力道,欧洲石脑油现在可能运往美国调制成汽油,"一交易商称.

"此外,部分交易商可能在回补石脑油空头部位."

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将把Rabigh炼厂石脑油出货延後五天,可能受供应短缺影响.

交易商称,该座日炼40万桶的炼厂自4月21日起进行维修,6月恢复运转,但目前尚未提高运转率.

"其运转率尚未提高,石脑油出货自然会减少,"另一交易商称.

交易商估计,Rabigh每月出口约25万吨石脑油.

石脑油市场近两个月来持续低迷,因塑胶利润疲弱,且台湾台塑在5月12日大火後无限期关闭一座裂解厂.

汽油裂解价差下滑,但仍为6月均值每桶4.25美元的两倍左右,因整体汽油需求强健.

日本公开规格8月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨18.50美元,至每吨944.50美元,为6月16日报每吨949.00美元以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK升6.12美元至每吨99.03美元,为6月6日报每吨102.00美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.35美元至每桶18.45美元,为周四触及每桶17.64美元以来最低.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.95美元至每桶8.37美元,为6月30日报每桶5.91美元以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年8月石脑油NAF-1H-TYO 944.00/945.00 926.00 +18.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 102.60/102.70 100.60 +2.05

7月石脑油互换NAF-1M-S 946.50/948.50 931.00 +16.50

8月石脑油互换NAF-2M-S 947.50/949.50 936.00 +12.50

97号现货汽油GL97-SIN 128.95/129.05 128.00 +1.00

95号现货汽油GL95-SIN 125.05/125.15 124.90 +0.20

92号现货汽油GL92-SIN 121.05/121.15 120.40 +0.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.40/18.50 19.80 -1.35 (完)