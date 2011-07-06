《美国经济焦点》服务业成长放缓,但就业分项指数指向扩张

* 6月ISM服务业指数跌至53.3

* 6月企业计划裁员人数连续第二个月增加

* 上周购房贷款申请指数上升--MBA

路透纽约7月6日电---美国经济的6月服务业成长依旧疲弱,因新订单下滑,但分析师表示,就业指数稳定显示今年稍後就业将成长.

美国供应管理协会(ISM)服务业数据中的劳动市场情况较美国重要的就业报告早两天公布.分析师预期6月美国非农就业岗位小幅增加,5月增幅急剧放缓.

分析师正密切关注有无迹象显示经济成长在上半年放缓後是否正重拾动力,且许多人认为今年下半年将加速成长.

富国银行(Wells Fargo)首席分析师John Silvia表示,尽管服务业较预期来得弱,但仍与下半年经济持续成长一致.

"就业指数仍处于扩张领域,"Silvia在报告中写道."该指数显示未来几个月就业将持续增加."