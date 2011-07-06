版本:
中国
市场报道 | 2011年 7月 7日 星期四 07:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月7日-7月14日****

路透7月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------7月4日当周-------------------------------

7月7日(四)

-- 美国ICSC连锁店销售 6月 -- +5.4%

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加6.8 增加3.8

1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月2日当周 42.0 42.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.675

续请失业金人数(百万人) 6月25日当周 370 370.2

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 65.0 69.1

Ivey经季节调整PMI 61.2 65.5

7月8日(五)

1100 加拿大失业率 6月 7.4% 7.4%

就业岗位变化(万个) 增加1.5 增加2.23

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 6月 增加9.0 增加5.4

制造业就业岗位变动(万个) 增加0.5 减少0.5

整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.0 增加8.3

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.3%

每周平均工时(小时) 34.4 34.4

1400 美国趸售(批发)库存 5月 +0.7% +0.8%

趸售销售 +0.2% +0.3%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月1日当周 -- 126.4

1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加40 增加62.5

-----------------------------------7月11日当周-------------------------------

7月11日(一)

1215 加拿大房屋开工(万户) 6月 -- 18.36

1400 美国就业趋势指数 6月 -- 99.7

7月12日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月9日当周 -- +1.5%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差440 逆差437

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差9.2

出口(亿加元) -- 362.8

进口(亿加元) -- 372.1

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月9日当周 -- +5.2%

1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 44.6

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月21-22日会议记录

7月13日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月8日当周 -- 507.0

再融资指数 -- 2,363.6

1230 美国出口物价 6月 +0.3% +0.2%

进口物价 -0.5% +0.2%

1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 -- 赤字576.4

7月14日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月9日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(百万人) 7月2日当周 -- --

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +7.3% +7.3%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.3% -0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.3%

1400 美国企业库存 5月 +0.7% +0.8% (完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐