美国与加拿大经济指标预测--7月7日-7月14日****

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透7月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------7月4日当周-------------------------------
7月7日(四)
-- 美国ICSC连锁店销售 6月 -- +5.4%
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加6.8 增加3.8
1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月2日当周 42.0 42.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.675
续请失业金人数(百万人) 6月25日当周 370 370.2
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 65.0 69.1
Ivey经季节调整PMI 61.2 65.5
7月8日(五)
1100 加拿大失业率 6月 7.4% 7.4%
就业岗位变化(万个) 增加1.5 增加2.23
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 6月 增加9.0 增加5.4
制造业就业岗位变动(万个) 增加0.5 减少0.5
整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.0 增加8.3
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时(小时) 34.4 34.4
1400 美国趸售(批发)库存 5月 +0.7% +0.8%
趸售销售 +0.2% +0.3%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月1日当周 -- 126.4
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加40 增加62.5
-----------------------------------7月11日当周-------------------------------
7月11日(一)
1215 加拿大房屋开工(万户) 6月 -- 18.36
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 99.7
7月12日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月9日当周 -- +1.5%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差440 逆差437
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差9.2
出口(亿加元) -- 362.8
进口(亿加元) -- 372.1
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月9日当周 -- +5.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 44.6
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月21-22日会议记录
7月13日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月8日当周 -- 507.0
再融资指数 -- 2,363.6
1230 美国出口物价 6月 +0.3% +0.2%
进口物价 -0.5% +0.2%
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 -- 赤字576.4
7月14日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月9日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(百万人) 7月2日当周 -- --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +7.3% +7.3%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.3% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.3%
1400 美国企业库存 5月 +0.7% +0.8% (完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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