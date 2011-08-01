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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:20 BJT

更正:〔台湾货币市场〕8月1日及本提存期资金预期变化一览表

(内文提及的..财100-5国库券到期,金额"300"亿台币,有误,请改为"268.85"亿)

路透台北8月1日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,752.7亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2,646亿台币:

08/02 356.00亿

08/03 2,290.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

*--8/2: 财100-5国库券到期,金额268.85亿台币.

紧缩因素:

--8/2: 100/7期20年期公债发行,金额300亿台币,7月28日标售.

--8/2: 台化(1326.TW)发放现金股利427亿台币.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:*财100-5期91天期国库券原发行300亿台币,已于6月14日提前49天买回面额31.15亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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