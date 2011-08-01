更正:〔台湾货币市场〕8月1日及本提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(内文提及的..财100-5国库券到期,金额"300"亿台币,有误,请改为"268.85"亿)
路透台北8月1日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,752.7亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2,646亿台币:
08/02 356.00亿
08/03 2,290.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
*--8/2: 财100-5国库券到期,金额268.85亿台币.
紧缩因素:
--8/2: 100/7期20年期公债发行,金额300亿台币,7月28日标售.
--8/2: 台化(1326.TW)发放现金股利427亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:*财100-5期91天期国库券原发行300亿台币,已于6月14日提前49天买回面额31.15亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴/杨淑祯
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。