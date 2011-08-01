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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 15:18 BJT

〔路透专访〕台湾股市今年有逾五成机率晋升为已开发市场--证交所董事长

路透台北8月1日电---台湾证券交易所董事长薛琦周一表示,台湾股市今年有50%以上的机率,通过摩根士丹利资本国际公司(MSCI)与英国富时集团(FTSE)的审核,从"新兴市场"晋升为"已开发市场".

他在接受路透专访时并称,将持续吸引海外企业来台挂牌.证交所与日本三菱银行合作,本月底将与11家日本企业洽谈股票申请来台上市或发行台湾存托凭证(TDR),较原规划的七家明显成长.

薛琦也强调,将积极发展权证商品,预估今年底占总体成交值比重将攀升至2%,较去年底的0.74%成长逾一倍.

台湾证券交易所成立于1961年,今年刚好成立满50周年.根据证交所的资料显示,1991年台湾总体上市公司共计228家,20年後,截至今年6月为止,共有763家公司股票挂牌上市交易.(完)

--记者 王丰/董永年/洪淑珍; 审校 林高丽

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