〔路透专访〕台湾股市今年有逾五成机率晋升为已开发市场--证交所董事长

路透台北8月1日电---台湾证券交易所董事长薛琦周一表示,台湾股市今年有50%以上的机率,通过摩根士丹利资本国际公司(MSCI)与英国富时集团(FTSE)的审核,从"新兴市场"晋升为"已开发市场".

他在接受路透专访时并称,将持续吸引海外企业来台挂牌.证交所与日本三菱银行合作,本月底将与11家日本企业洽谈股票申请来台上市或发行台湾存托凭证(TDR),较原规划的七家明显成长.