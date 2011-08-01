(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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以下为路透中文新闻为您整理的7月25日-29日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周多追随国际美元走势上下盘整,成交价曾攻破6.44关口.美国债
务危机协商仍在挫折中艰难前行,投资者始终担心其违约或债项评级遭调降.同时,意大利借贷成
本跳涨等因素又将欧债危机提至风口浪尖,国际市场变数颇多.预计,美元近期仍将承压,而国内
通胀难缓,亦将支撑人民币偏强走势.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--在市场资金面仍未明显改善下,中国央行连续第二周净投放,且放量至320亿元.央票一二级
市场利率倒挂严重,机构主动参与公开市场操作的意愿接近冰点,央行顺势而为,两期央票地量
发行.业内人士并指出,近期公开市场的操作的力度,仍要视资金面情况灵活抉择;後期随着资金
面的缓解,央行或加大短期28天期正回购操作力度,以平滑公开市场到期资金安排.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市现券收益率变化不大.经过上周快速大跌後,债市本周买气逐渐有所浮现,但投资
者仍较为谨慎,因地方债务风险等信用事件冲击疑虑未消,市场对政策面收紧举措及资金面紧张
纾缓程度也存在分歧.[CN/CN]
--票据转贴利率上涨.本周临逢月末,各家机构信贷规模普遍较为紧张,加上票据业务检查令票据
转出渠道受限,资金面仍偏紧张,推动票据转贴利率续升.下月资金面有望再纾缓,票据转贴走低会
受限于票据业务检查等因素制约.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC当周累计下跌2.5%,创两个月来最大单周跌幅.周初受动车事故打击,且政府再
提控物价仍为首要任务,令市场对紧缩趋势放缓的预期落空,大盘重挫创半年最大单日跌幅,此
後虽有反弹,不过5日均线压力持续,终勉力收在2,700点.[.SSCN]
期市:
--沪铜当周震荡上扬,周初,美国债务危机令交易员仍存疑虑,不过美元汇率走低以及全球最大铜
矿继续罢工,对铜价形成实质性推动.沪铜主要合约SCFc3周五收报72,660元,全周小涨470元.
[MET/SHCN]
黄金:
--国内黄金价格本周呈现高位波动态势.前半周因美国债务谈判陷入僵局,黄金成为不错的避险品
种,国际现货金一度创下1,628美元/盎司的纪录新高.不过高位不胜寒,投资者谨慎关注美国债务危
机进展,後半周金价续涨乏力.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报333.56元,全周升3.76
元;期金主要合约SHAUZ1收报334.50元,涨4.3元.(完)
--整理 曹巍浩/冉莹/康熙泽/林琦/钟华; 审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。