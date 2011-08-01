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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:33 BJT

(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月25日-29日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周多追随国际美元走势上下盘整,成交价曾攻破6.44关口.美国债

务危机协商仍在挫折中艰难前行,投资者始终担心其违约或债项评级遭调降.同时,意大利借贷成

本跳涨等因素又将欧债危机提至风口浪尖,国际市场变数颇多.预计,美元近期仍将承压,而国内

通胀难缓,亦将支撑人民币偏强走势.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--在市场资金面仍未明显改善下,中国央行连续第二周净投放,且放量至320亿元.央票一二级

市场利率倒挂严重,机构主动参与公开市场操作的意愿接近冰点,央行顺势而为,两期央票地量

发行.业内人士并指出,近期公开市场的操作的力度,仍要视资金面情况灵活抉择;後期随着资金

面的缓解,央行或加大短期28天期正回购操作力度,以平滑公开市场到期资金安排.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市现券收益率变化不大.经过上周快速大跌後,债市本周买气逐渐有所浮现,但投资

者仍较为谨慎,因地方债务风险等信用事件冲击疑虑未消,市场对政策面收紧举措及资金面紧张

纾缓程度也存在分歧.[CN/CN]

--票据转贴利率上涨.本周临逢月末,各家机构信贷规模普遍较为紧张,加上票据业务检查令票据

转出渠道受限,资金面仍偏紧张,推动票据转贴利率续升.下月资金面有望再纾缓,票据转贴走低会

受限于票据业务检查等因素制约.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周累计下跌2.5%,创两个月来最大单周跌幅.周初受动车事故打击,且政府再

提控物价仍为首要任务,令市场对紧缩趋势放缓的预期落空,大盘重挫创半年最大单日跌幅,此

後虽有反弹,不过5日均线压力持续,终勉力收在2,700点.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周震荡上扬,周初,美国债务危机令交易员仍存疑虑,不过美元汇率走低以及全球最大铜

矿继续罢工,对铜价形成实质性推动.沪铜主要合约SCFc3周五收报72,660元,全周小涨470元.

[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格本周呈现高位波动态势.前半周因美国债务谈判陷入僵局,黄金成为不错的避险品

种,国际现货金一度创下1,628美元/盎司的纪录新高.不过高位不胜寒,投资者谨慎关注美国债务危

机进展,後半周金价续涨乏力.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报333.56元,全周升3.76

元;期金主要合约SHAUZ1收报334.50元,涨4.3元.(完)

--整理 曹巍浩/冉莹/康熙泽/林琦/钟华; 审校 杨淑祯

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