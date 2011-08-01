〔台湾数据〕7月制造业PMI创两年半来新低,新订单继续减少--汇丰

路透台北8月1日电---以下为汇丰台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2011年 2010年

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

46.1 49.9 54.9 58.2 55.6 55.8 59.8 54.7 51.7 48.6 49.0 49.2 50.5

主要调查结果:

* 7月台湾制造业的新订单继续减少,产出因此连续两月呈现下滑,并且创下2009年1月以来之最大收缩率.由于剩馀产能进一步增加,积压工作减少,聘雇规模也相应下降.

* 采购活动在7月呈现下降,是去年11月以来首见,并且创下2009年1月以来最大降幅.采购的减少反映产出需求萎缩.即便如此,供应商交期仍继续延宕,受访厂商认为原因在于供应商物料短缺.投入品采购减少,加上供应商交期延宕,共同导致采购库存轻微下降.

* 7月物料需求下降,加上供应商普遍减价,导致投入价格连续两月下跌.成本降幅虽然轻微,但相较创下调查历史最大涨幅的2月份反差明显,因需求减少,加上新业务竞争激烈,造业厂商在7月降低了产品价格.

* 受新订单与产出下滑所影响，7月份聘雇规模下降，但降幅仍算轻微，与6月份大致相同。此外，绝大多数受访厂商表示聘雇规模与6月份持平.

附注:汇丰台湾采购经理人指数(PMI)乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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