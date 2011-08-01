(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平上日,月底紧缩效应未如预期

* 短率大致持平

* 月底紧缩效应不若原先预估

记者 高洁如

路透台北7月29日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,月底最後一日,外商银行可拆出金额趋少,不过受惠300亿台币以上的退税款流窜市场,让资金需求者雨露均沾,市场倒也没有先前预期的紧张,短率大致不变.

至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率由0.377%略微调高至0.379%.市场交易人士表示,由于近期一家大型银行要调整资产配置,因此月底时可拆出、买票的金额将受限,後续对市场的效应值得观察.

但整体而言,交易人士说,原本预估今日因是月底最後一日,估计市场的资金应是本提存期最紧的一天,但恰巧退税款拨入各银行,补充资金水位,让市况反而不如先前预期的那麽吃紧.

"今天外商没什麽钱,调不到新钱..不过这之前大家也有预期到了,"一位民营银行人士称.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日在0.385%;区间为0.286-0.820%,上日在0.284-0.800%.

2-7天拆款利率区间在0.379-0.830%,上交易日在0.377-0.830%.

**短票利率仍在高位**

短票方面,票券商表示,原本一早严阵以待,但後续银行的买票款项陆续释出,令缺口快速弥平,市况没有原先预期的紧张.

"结果我们今天的短票全部卖光光,11点就平(缺口)了,"一位大型票券商交易人士说.

30天期内短票主要利率大致在0.86-0.87%,上日在0.86-0.88%.因大型银行周五未开出0.88%的买票窗口,因而区间高位0.88%并未成交,但区间利率偏向成交在0.87%偏高水位.

央行今日共发行1,065.5亿台币存单.相较存单到期金额817亿,存单发行馀额增加248.5亿.[TW/MMTCN]且今日有国库券到期300亿台币.

下周的存单到期金额为6,400.7亿台币,分别是周一1,752.7亿,周二356亿,周三2,290亿,周四654亿,以及周五1,348亿.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为446亿台币,至周日累计超额准备为3,433亿台币,加计前期1%的超额准备为4,768亿台币.

**公债附买回利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.今日虽是月底例行性资金需求高峰,场上赎回并不多,投信、寿险端甚至有余钱流入,整体市场稳中偏松.

交易员表示,尽管盘初时见部份投信赎回,场上资金略嫌紧俏.但不久之後,便见投信、寿险和一般企业将资金投入,迅速补平资金缺口.

"今天没有月底的感觉,状况甚至比昨天还好,"一位证券商资金调度人员表示.

他们进一步表示,交易商多提前因应月底资金需求,将资金落点分散至下月初,加上有部分企业将8月发放的现金股利,短暂停泊在附买回市场,以及300亿台币国库券到期流入等,多种因素交杂下,充分缓解原先预期的紧缩状况.

交易商指出,今日有联发科(2454.TW)及台塑石化(6505.TW)发放现金股利,金额分别为220亿及372亿台币,对市场并无太大影响.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.67%,同于上日.(完)