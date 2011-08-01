欧洲经济指标预测--8月1日-8月8日****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透8月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月1日当周--------------------------------
8月1日(一)
0743 意大利Markit制造业PMI 7月 49.0 49.9
0748 法国CDAF制造业PMI 7月 50.1 50.1
0753 德国制造业PMI 7月 52.1 52.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.4 50.4
0800 意大利失业率 8月 8.1% 8.1%
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 51.0 51.3
0900 欧元区失业率 6月 9.9% 9.9%
8月1-5日
-- 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 持平 +1.2%
三个月房价指数(较上年同期) -2.8% -3.5%
8月2日(二)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -4.1%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 7月 52.0 53.4
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 53.0 53.6
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +5.9% +6.2%
8月3日(三)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月 47.0 47.4
0748 法国CDAF服务业PMI 7月 54.2 54.2
0748 法国Markit综合PMI 7月 -- 52.8
0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.9 52.9
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 51.4 51.4
综合PMI 50.8 50.8
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 53.2 53.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.5% -1.1%
(较上年同期) -1.0% -1.9%
8月4日(四)
1000 德国工业订单(较前月) 6月 -0.5% +1.8%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 8月 1.50% 1.50%
8月5日(五)
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差65 逆差74
进口(亿欧元) -- 416
出口(亿欧元) -- 342
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.6%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +0.8% +1.0%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.6%
工业生产(较上年同期) +1.8% +1.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 +0.7% +0.4%
(较上年同期) +18.75% +17%
产出物价(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.7%
核心产出物价(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
1000 德国工业生产(较前月) 6月 +0.1% +1.2%
------------------------------------8月8日当周--------------------------------
8月8日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 2.8%
经季节调整的失业率 -- 3.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 5.3
2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 7月 -- -0.6%
2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负27(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类