《台湾报摘》--工商时报8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--台湾行政院长吴敦义对台塑(1301.TW)麦寮六轻厂一年来七次工安事故下重手处置,昨晚吴揆对六轻作出四点行政要求,要求台塑公司麦寮工业区内相关工厂设施,即日起立即停工检查或分期分批全面停工检查.
* 其他:
--中国大陆商务部条法司长李成钢今天将率团抵台,就两岸投资保障协议展开最後阶段收尾工作.调解与仲裁条文传已有突破,人身安全保障台湾将提新替代方案,争取突破.未来中国大陆台商人身安全可望更有保障.
--据透露,对茂德5387.TWO银行团参与以债作股,财务顾问KPMG已向银行团提出包括持股比重、策略投资人投资金额及持股比重等相关模拟报告,其中银行团总持股比重不论在各种模型下,水位均约三成,免于因银行团以债作股而成为国营事业.
--美商高盛证券等四家外资圈sell side昨日连袂调降宏达电(2498.TW)目标价,其意涵有:受制于诉讼案,股价盘整期恐拉长;以及,想从大立光电(3008.TW)手中抢回股王机率恐降低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。