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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:38 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月1日

* 头版头条:

--台湾行政院长吴敦义对台塑(1301.TW)麦寮六轻厂一年来七次工安事故下重手处置,昨晚吴揆对六轻作出四点行政要求,要求台塑公司麦寮工业区内相关工厂设施,即日起立即停工检查或分期分批全面停工检查.

* 其他:

--中国大陆商务部条法司长李成钢今天将率团抵台,就两岸投资保障协议展开最後阶段收尾工作.调解与仲裁条文传已有突破,人身安全保障台湾将提新替代方案,争取突破.未来中国大陆台商人身安全可望更有保障.

--据透露,对茂德5387.TWO银行团参与以债作股,财务顾问KPMG已向银行团提出包括持股比重、策略投资人投资金额及持股比重等相关模拟报告,其中银行团总持股比重不论在各种模型下,水位均约三成,免于因银行团以债作股而成为国营事业.

--美商高盛证券等四家外资圈sell side昨日连袂调降宏达电(2498.TW)目标价,其意涵有:受制于诉讼案,股价盘整期恐拉长;以及,想从大立光电(3008.TW)手中抢回股王机率恐降低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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