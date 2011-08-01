〔台湾个股〕行政院要求台塑六轻相关设施停工检查,因连番发生工安事故

路透台北8月1日电---针对台塑六轻连番发生工安事故,台湾行政院周日晚间发表四项要求,将以民众生命安全为最高考量,要求台塑(1301.TW)集团相关设施停工检查.

行政院的四点要求包括:与去年7月发生火灾迄今共七次工安事故有关生产设备及场所,立即全面停工检查;与本次发生爆炸事故使用同批相同材质的压力容器,立即全面停工检查.

此外,麦寮工业区内台塑集团其馀生产设备及场所,并须于一年内分期分批全面停工检查;以上全面停工检查过程及结果,应由台湾暨国际专业公正的第三单位监督及认可.

台塑集团位于麦寮六轻工厂周六凌晨又发生大火.一年七次的火灾公安事故,也迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.[ID:nCT0471345]

台塑集团表示,判定火灾发生原因是炼油厂丙烯回收制程中的丙烯脱硫乾燥器破裂,造成丙烯外泄引发火灾,至于设备破裂详细原因及所造成损害还在调查.

今年60岁的王文潮是台塑集团创办人王永在次子,目前身兼台塑集团最高决策核心"七人小组"成员.

麦寮六轻自1994年动工兴建,正式运转至今约12年.供应气体、电力及蒸汽的公用一厂才在上周二发生火警.并造成台塑集团旗下个股股价大跌.[ID:nCT0470051](完)