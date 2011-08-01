〔台湾个股〕行政院要求台塑六轻相关设施停工检查,因连番发生工安事故

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北8月1日电---针对台塑六轻连番发生工安事故,台湾行政院周日晚间发表四项要求,将以民众生命安全为最高考量,要求台塑(1301.TW)集团相关设施停工检查.
行政院的四点要求包括:与去年7月发生火灾迄今共七次工安事故有关生产设备及场所,立即全面停工检查;与本次发生爆炸事故使用同批相同材质的压力容器,立即全面停工检查.
此外,麦寮工业区内台塑集团其馀生产设备及场所,并须于一年内分期分批全面停工检查;以上全面停工检查过程及结果,应由台湾暨国际专业公正的第三单位监督及认可.
台塑集团位于麦寮六轻工厂周六凌晨又发生大火.一年七次的火灾公安事故,也迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.[ID:nCT0471345]
台塑集团表示,判定火灾发生原因是炼油厂丙烯回收制程中的丙烯脱硫乾燥器破裂,造成丙烯外泄引发火灾,至于设备破裂详细原因及所造成损害还在调查.
今年60岁的王文潮是台塑集团创办人王永在次子,目前身兼台塑集团最高决策核心"七人小组"成员.
麦寮六轻自1994年动工兴建,正式运转至今约12年.供应气体、电力及蒸汽的公用一厂才在上周二发生火警.并造成台塑集团旗下个股股价大跌.[ID:nCT0470051](完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。