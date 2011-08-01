《台湾报摘》--经济日报8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--台湾行政院针对台塑(1301.TW)集团工安事故不断,要求近一年内发生七次工安事故的工厂全面停工.预估台塑集团将有近30座工厂停炉,冲击其营运,全球柴油、塑化产品的行情也将大乱,恐牵动塑化、电子产品的供应链出现问题.
* 其他:
--金管会调查发现境外基金一年的短线交易多达1,492次,短线交易费的收取却是零,短线防制规定形同虚设.金管会日前特别发函给投信投顾公会要求业者确实徵收.
--财政部规划下一阶段税制改革,将以开徵能源税及改善房产税制为主轴,目标在使国民租税负担率回到2008年14.3%的水准,预估国库约可增加3,000亿台币税收,将作为缩小贫富差距之用.
--日本丰田汽车(7203.T)社长丰田章男日前低调访台,来台湾了解国瑞产能状况.据了解,丰田在日震後,将扩充海外制造布局,有意扩充国瑞汽车的产能,因应未来汽车整车代工纳入两岸经济协议(ECFA)後的商机.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。