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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:33 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月1日

* 头版头条:

--台湾行政院针对台塑(1301.TW)集团工安事故不断,要求近一年内发生七次工安事故的工厂全面停工.预估台塑集团将有近30座工厂停炉,冲击其营运,全球柴油、塑化产品的行情也将大乱,恐牵动塑化、电子产品的供应链出现问题.

* 其他:

--金管会调查发现境外基金一年的短线交易多达1,492次,短线交易费的收取却是零,短线防制规定形同虚设.金管会日前特别发函给投信投顾公会要求业者确实徵收.

--财政部规划下一阶段税制改革,将以开徵能源税及改善房产税制为主轴,目标在使国民租税负担率回到2008年14.3%的水准,预估国库约可增加3,000亿台币税收,将作为缩小贫富差距之用.

--日本丰田汽车(7203.T)社长丰田章男日前低调访台,来台湾了解国瑞产能状况.据了解,丰田在日震後,将扩充海外制造布局,有意扩充国瑞汽车的产能,因应未来汽车整车代工纳入两岸经济协议(ECFA)後的商机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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