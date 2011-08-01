〔台湾热股〕台塑集团旗下个股开盘全面跌停,受六轻公安事故影响

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透台北8月1日电---台湾最大塑化集团--台塑(1301.TW)集团旗下个股周一开盘全面跌停,因麦寮六轻周六凌晨又发生大火,一年七次的火灾公安事故,令政府要求停工检查.台塑石化(6505.TW)董事长与总经理也辞职下台.
本地时间09:01,台塑股价暴跌6.91%至跌停,台塑石化、南亚(1303.TW)以及台化(1326.TW)都重挫至跌停锁死的价位.
台湾行政院于周日晚间发表四项要求,将以民众生命安全为最高考量,要求台塑集团相关设施停工检查.
行政院的四点要求包括:与去年7月发生火灾迄今共七次工安事故有关生产设备及场所,立即全面停工检查;与本次发生爆炸事故使用同批相同材质的压力容器,立即全面停工检查.
此外,麦寮工业区内台塑集团其馀生产设备及场所,并须于一年内分期分批全面停工检查;以上全面停工检查过程及结果,应由台湾暨国际专业公正的第三单位监督及认可.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类