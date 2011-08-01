〔台湾热股〕台塑集团旗下个股开盘全面跌停,受六轻公安事故影响

路透台北8月1日电---台湾最大塑化集团--台塑(1301.TW)集团旗下个股周一开盘全面跌停,因麦寮六轻周六凌晨又发生大火,一年七次的火灾公安事故,令政府要求停工检查.台塑石化(6505.TW)董事长与总经理也辞职下台.

本地时间09:01,台塑股价暴跌6.91%至跌停,台塑石化、南亚(1303.TW)以及台化(1326.TW)都重挫至跌停锁死的价位.

台湾行政院于周日晚间发表四项要求,将以民众生命安全为最高考量,要求台塑集团相关设施停工检查.

行政院的四点要求包括:与去年7月发生火灾迄今共七次工安事故有关生产设备及场所,立即全面停工检查;与本次发生爆炸事故使用同批相同材质的压力容器,立即全面停工检查.

此外,麦寮工业区内台塑集团其馀生产设备及场所,并须于一年内分期分批全面停工检查;以上全面停工检查过程及结果,应由台湾暨国际专业公正的第三单位监督及认可.(完)