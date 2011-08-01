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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:04 BJT

《外汇动态》当地投机客将美元/韩圜推低至1,050下方;慎防当局干预

0038GMT---由于韩国经济数据优于预期及风险胃纳升温,当地银行间投机客和一些海外投资者卖出美元/韩圜KRW=KFTC,使其跌落韩国外汇当局先前持续捍卫的1,050水准.

尽管市场益发慎防干预动作,但许多交易员表示,周一尚未见到当局出手.一些人怀疑在1,049.0附近出手干预.

"我们有三个因素来增加空头部位--通胀、贸易收支和风险环境.鉴于这些因素,我不认为他们有捍卫的理由,"一外资银行交易员表示.

不过交易员表示,当局有可能干预,在当地收盘时推升美元/韩圜站上1,050水准.

美元/韩圜下跌0.5%至1,049.0,齐平7月27日触及的近三年低位1,049.0.稍早有数据显示7月通胀和出口均高于预期.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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