〔美国政经〕总统奥巴马称将不会迅速执行缩减赤字措施,以免拖累经济

路透华盛顿7月31日电---美国总统奥巴马周日表示,包含在提高举债上限协议中的缩减支出措施将不会迅速实现,而这些措施会拖累脆弱的美国经济.

奥巴马在简短的声明中表示,他将会在未来数月详列一计画,在缩减赤字上取得平衡.(完)