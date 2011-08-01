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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 09:11 BJT

〔美国政经〕总统奥巴马称将不会迅速执行缩减赤字措施,以免拖累经济

路透华盛顿7月31日电---美国总统奥巴马周日表示,包含在提高举债上限协议中的缩减支出措施将不会迅速实现,而这些措施会拖累脆弱的美国经济.

奥巴马在简短的声明中表示,他将会在未来数月详列一计画,在缩减赤字上取得平衡.(完)

--编译 张明钧;审校 吴云凌

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