〔台湾个股〕六轻事故冲击台塑集团获利展望,相关个股齐跌停(更新版3)

(新增公司说法并更新股价)

* 行政院要求台塑集团停工检查,因事故频传

* 分析师估台塑石化获利恐腰斩,南亚与台化将降三成

* 台塑集团旗下四家公司股价全面跌停锁死

* 台塑石化暂停油品出口

路透台北/新加坡8月1日电---台湾台塑(1301.TW)集团再传一年来第七次重大火灾事故,麦寮六轻厂炼油全面停工,在政府要求下已暂停油品出口,不仅冲击集团四家上市公司获利展望,亦影响亚洲油品市场.

继上周末的事故後,台塑集团位于麦寮的六轻周六凌晨又发生大火,也迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.行政院已于周日晚间要求台塑集团相关设施停工检查.[ID:nCT0471345][ID:nCT0471417]

台塑集团旗下个股周一全面跌停,一价到底.分析师指出,集团旗下四家大型上市公司下半年展望悲观,又以台塑石化(6505.TW)获利可能腰斩最严重.

根据交易商估算,每日炼油产能54万桶的台塑石化,每个月出口约80万吨的柴油,而为亚洲区重要的供应商.

交易商表示,台塑石化将停止8月柴油汽油合约及现货出口.不过,汽油部份则料影响相对较轻,因为先前已告知本周将进行装置维修.

台塑石化发言人林克彦在记者会上表示,在政府要求下已暂停油品出口,并将延後原油进口,但他未提供更多细节.

分析师认为,麦寮六轻运作受影响期间可能长达3-6个月,由于原料供应势必不足,台塑集团将自市场抢购乙烯、丙烯、丁二烯、苯等原料,带动报价快速上涨.

"影响非常大,这是台塑集团有史以来最大的危机."群益证券分析师詹明丰说.

詹明丰预估,台塑集团下半年营运受停工冲击展望悲观,其中台塑石化的获利可能大降四至五成,南亚与台化的获利将下降三成,台塑的影响程度比较轻微.

台塑石化、南亚塑胶(1303.TW)及台化(1326.TW)周一稍早在证交所公告表示,有关行政院要求相关工厂设施停工检查一节,将于接获正式通知後依法办理.

台塑、台塑石化、南亚塑胶、以及台化收盘均重挫7%,远逊于大盘.TWII的上涨0.66%,分别收报101台币、101台币、74.2台币及97.2台币.

**主管机关态度为关键**

台湾行政院于周日晚间发表四项要求,将以民众生命安全为最高考量,要求台塑集团相关设施停工检查.

行政院的四点要求包括:与去年7月发生火灾迄今共七次工安事故有关生产设备及场所,立即全面停工检查;与本次发生爆炸事故使用同批相同材质的压力容器,立即全面停工检查.

此外,麦寮工业区内台塑集团其馀生产设备及场所,并须于一年内分期分批全面停工检查;以上全面停工检查过程及结果,应由台湾暨国际专业公正的第三单位监督及认可.

花旗集团报告指出,假设所有炼油厂均关闭一个月,粗估将使台塑石化2011年每股获利(EPS)减少9%,而对台塑、台化及南亚塑胶的EPS的直接影响则分别为3%、4%及2%.不过,实际影响层面可能更大,因为重启时间可能延後.

"我们认为台塑集团可能面临来自政府的政治压力,包括更严密的检查并影响重启炼油厂的决定."报告称.

在云林县麦寮民众再次集结抗议之际,日盛投顾亦特别强调主管机关後续的态度与处置会是焦点所在.

日盛投顾报告指出,台塑六轻总产值超过一兆台币,占台湾一年GDP总值将近8%,影响经济甚钜,故云林县政府所提台塑集团应立即全面停工的机会不大,行政院所提未来一年分批分期检修的可能性较高.

在建议短线避开台塑四家个股之外,日盛投顾另指出,台塑集团後续惩处的想像空间,势必引发二线厂还有一波上涨行情,维持华夏(1305.TW)强力买进评等,联成(1313.TW)、中石化(1314.TW)及东联(1710.TW)均维持买进. (完)

--记者 董永年/张雅菁/洪淑珍/Seng Li Peng; 审校 张喜良/林高丽