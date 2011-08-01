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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:13 BJT

《外汇动态》美元/日圆升至77.95,此前奥巴马称两党已达成协议

0057GMT---美元/日圆JPY=升至高见77.95日圆,此前美国总统奥巴马称两党领袖已达成协议,以降低美国赤字和避免违约.

奥巴马说,根据协议未来10年将减赤约1万亿(兆)美元.[ID:nCN1865949]

美元/日圆目前上涨1.5%至77.90.在该协议後,日圆全面遭遇卖压,因投机客解除日圆多头部位.

欧元/日圆EURJPY=R上涨1.4%至112.05日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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