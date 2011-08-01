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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:32 BJT

〔台湾股市〕开盘小跌,台塑石化跌停

路透台北8月1日电---台湾股市周一开低0.16%後持平,台塑石化(6505.TW)挫跌6.9%至跌停,此前该公司六轻厂区在周末再度发生大火,为一年内第七次火灾公安事故.

台湾行政院于周日晚间发表四项要求,将以民众生命安全为最高考量,要求台塑集团相关设施停工检查.[ID:nCT0471439]

台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)亦暴跌6.9%至跌停.

宏达电(2498.TW)大涨1.98%.该公司周五表示,预期第三季营收和出货成长将放缓,为四个季度来首见,但公司乐观看待下半年.[ID:nCT0471283]

0104GMT时,加权股价指数.TWII上涨6.66点,至8,650.84.

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