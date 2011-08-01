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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:55 BJT

《外汇动态》日圆及瑞郎急跌,因避险投资者解除仓位

0135GMT---日圆和瑞郎急跌,在美国两党达成两阶段减赤计画协议,缓解美国即将违约的疑虑後,避险买盘遭到解除.

美元/日圆升至高见78.05日圆,较周五的四个月低位76.70日圆上涨1.8%.美元/瑞郎CHF=亦涨至0.7954瑞郎,较周五纪录低位0.7851瑞郎大涨0.01瑞郎.

债务上限协议的消息提振澳元等风险货币.澳元/日圆AUDJPY=R上涨约1.7%至约86.00日圆.

但一些分析师认为,该协议仍需国会参众两院通过才行.他们表示,减赤计画可能不足以阻止标准普尔下调美国债信评等,因标普曾表示,美国需要4兆(万亿)美元的减赤计画,而且两党能否在12月前再削减1.5兆美元仍是不明朗.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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