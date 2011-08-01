〔路透调查〕约40%市场人士预计日本公债收益率本周将下跌

路透东京8月1日电---路透周一公布的每周调查数据显示,有约40%的市场人士预估日本公债收益率(殖利率)本周将下跌.

日本公债多空动向指标JGBBBI=回升至正1,前一次调查结果为负8.

这项调查的期间为上周五至周一本地时间早上O800(周日2300GMT).

69位投资人的预估中值认为10年期日债收益率JP10YT=POLL本周结束时将为1.075%.上周五收盘时的收益率为1.080%.

逾70%的受访者表示,他们关注美国和欧洲的债券市场发展.

指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC距离上周触及的八个月低位1.060%仅咫尺之遥.(完)