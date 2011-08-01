〔台湾货币市场〕8月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北8月2日电---台湾货币市场周二及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期356亿台币.
--财100-5国库券到期,金额268.85亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--100/7期20年期公债发行,金额300亿台币.
--台化(1326.TW)发放现金股利427亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2,290亿台币:
08/03 2,290.00亿
紧缩因素:
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆3,965.3亿台币:
08/04 654.00亿
08/05 1,348.00亿
08/06 2,364.00亿
08/07 3,610.00亿
08/08 1,467.00亿
08/09 567.00亿
08/10 4,047.00亿
08/11 1,143.00亿
08/12 2,879.50亿
08/13 572.00亿
08/14 2,102.00亿
08/15 843.00亿
08/16 201.00亿
08/17 2,016.80亿
08/18 736.00亿
08/19 1,524.50亿
08/20 496.00亿
08/21 695.30亿
08/22 287.70亿
08/23 42.00亿
08/24 1,325.50亿
08/25 620.00亿
08/26 1,096.50亿
08/27 453.50亿
08/28 869.50亿
08/29 38.00亿
08/30 82.00亿
*08/31 1,664.50亿
09/01 115.00亿
09/02 105.00亿
--公债还本付息412.925亿台币:
08/07 90甲6期10息 18.750亿
08/11 89甲11期12息 15.375亿
08/12 99甲7期1息 14.000亿
08/13 98甲5期2息 12.750亿
08/14 97甲5期3息 15.750亿
08/16 91甲7期9息 15.000亿
08/23 重交甲9期本金 300.000亿
08/23 重交甲9期15息 21.300亿
--国库券到期192.82亿台币:
08/26 财100-2 192.82亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/11: 财100-6期273天期国库券发行,金额300亿台币,8月10日标售.
--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币,8月17日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
--上市企业陆续发放现金股利:
8/5 台塑(1301.TW) 416.0亿
8/10 南亚塑(1303.TW) 369.0亿
8/16 联电(2303.TW) 140.3亿
8/17 中华电信(2412.TW) 428.5亿
8/19 宏达电(2498.TW) 299.0亿
8/19 台达电(2308.TW) 125.0亿
8/25 中钢(2002.TW) 269.0亿
8/30 仁宝(2324.TW) 119.0亿
9/2 广达(2382.TW) 138.0亿
注:* 代表更新. (完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。