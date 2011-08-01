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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:49 BJT

〔台湾债市〕RP利率持于区间,交易商为公债交割预作准备

路透台北8月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一维持既有区间.虽有月初资金回流,但为因应明日公债交割与现金股利发放,各家机构进出皆有,令资金分配不均状况明显.但整体市场尚称平稳.

资金调度人士表示,盘初见投信与寿险进场解钱,但不久之後,又见其他投信将馀钱投入市场.他们并预期,明日市场资金可能会略为紧张,调钱需要多花点时间,但在月初资金回流的宽松效应逐渐显现下,打平资金缺口并无可能.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.67%,与上日同.

20年期100/7期公债将在明日发行,金额300亿台币.[ID:nCT0470471]另外,台化(1326.TW)将于明日发放现金股利,金额427亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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