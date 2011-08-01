更正:〔东京汇市〕美元兑日圆扩大升势,因美国达成债务协议

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(更正:因译文有误,内文第六段改为,"只有突破78.70才是中期底部确立讯号,"非"只有跌破70日圆"才将意味着出现中期底部".)
* 美元/日圆和美元/瑞郎触及日高
* 澳元和新西兰元上涨,日圆全面走疲
* 标普期货和亚股上涨
路透新加坡8月1日电---美元兑日圆和瑞郎周一均急升约1%,扩大反弹之势,此前美国总统奥巴马宣布国会领袖已达成协议,得以避开违约.
商品货币上涨,新西兰元兑美元刷新浮动汇价後新高,扩大先前因看好美国接近达成协议所带动的升势.
美元/日圆JPY=升至高见78.051日圆,较日低上涨逾1日圆,脱离上周尾段触及的四个月低位.
"这可能会引发投资人解除最近买进的过多日圆部位,"瑞士信贷首席外汇分析师深谷幸司说.
"我们将可见到美元重新站回接近80日圆,但是之後的走势将系于即将公布的经济数据,"他说.
美元的关键阻力区位于重要的78.60-70日圆一带.交易员说,只有突破78.70才是中期底部确立讯号.
美元/日圆缩减部分涨幅之後,报77.79日圆,日内上涨1.4%.美元上周五在电子交易系统(EBS)触及四个月低位76.70日圆,逼近3月时触及的纪录低位76.25日圆.
日圆全线承压,因美股期货SPc1ESc1和亚洲股市.MIAPJ0000PUS上扬,支撑风险偏好;欧元兑日圆EURJPY=R上涨1.3%至111.86日圆,澳元兑日圆AUDJPY=R攀升约1%至85.93日圆.
奥巴马在其宣告中表示,民主党和共和党领袖达成的协议将在未来10年减赤约1万亿(兆)美元.
奥巴马发表宣告後,美元兑瑞郎曾高见0.7954,日内攀升逾1%.美元兑瑞郎CHF=最新上涨1%,报0.7935,一度从周五所及0.7850附近的纪录低点反弹.
新西兰元兑美元NZD=D4触及汇改以来的高位0.8842.新西兰元兑美元最新报0.8835,较周五纽约尾盘上升0.4%.
纽约 当日 今年来 2010年
0221GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.4387 1.4395 -0.06 +7.55 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.63 76.73 +1.17 -4.34 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 111.69 110.45 +1.12 +2.85 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.7925 0.7852 +0.93 -15.10 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.6444 1.6418 +0.16 +5.42 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9519 0.9551 -0.34 -4.49 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.1050 1.0988 +0.56 +8.30 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8826 0.8786 +0.46 +13.28 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.770 84.310 +1.73 +3.25 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.540 67.410 +1.68 +8.36 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 127.65 125.98 +1.33 +0.78 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2509 1.2491 +0.14 -4.64 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 戴素萍/李婷仪/王翔琼;审校 杜明霞/隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。