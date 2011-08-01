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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:43 BJT

〔日本股市〕早市收涨1.8%且站上万点大关,因美国国会达成债务协议

路透东京8月1日电---日本股市周一上涨多达2%,三个交易日之内首度重新站回万点上方.美国国会议员达成减赤协议以避免违约之後,空头回补加上以期货为主的买盘带领日股上升.

美国总统奥巴马宣布,民主党和共和党已经就减赤达成协议,这将使美国避免违约.[ID:nCN1866197]

日经指数.N225高见10,030.52点,但稍後回吐涨幅,早市收市上涨1.8%,报10,013.90点.

东证股价指数.TOPX上涨1.8%%至856.19点.

分析师说,周一的涨幅主要是由期货带动,推升工业机器人制造商Fanuc(6954.T)股价至历史新高15,390日圆.Fanuc是日经指数中权重最大的个股.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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