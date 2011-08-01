《美国政经焦点》国会领袖达成债务协议,但参众两院表决结果仍有变数

* 协议获得众议院支持的程度不明朗

* 参众两院预料周一均进行表决

路透华盛顿7月31日电---美国总统奥巴马周日宣布已在最後关头达成调高举债上限协议,呼吁议员"为所应为",表决通过协议提案,以避免发生灾难性的违约事件.

白宫与共和民主两党国会领袖,赶在期限两天前公布化解危机的协议,并称这项折衷协议将在未来10年期间让赤字减少2.4兆(万亿)美元.

国会领袖既已达成协议,参议院及众议院议员周一料将表决.参议院料将表决通过,但协议在众议院过关的机率则没有那麽笃定.