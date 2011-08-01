《全球主要央行会议预告》--2011年8月-2011年12月

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为全球主要央行在2011年8月至12月的议息会议及其它重要声明的日程安排.
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
8月9日--为期一天的议息会议,在1815GMT公布利率决定和政策声明.
9月20日--为期一天的议息会议,在1815GMT公布利率决定和政策声明.
11月1日--为期两天的议息会议(至11月2日).
11月2日--公布利率决定和政策声明--1815GMT.
12月13日--为期一天的议息会议,在1815GMT公布利率决定和政策声明.
==========================================================
欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
8月4日--管理委员会会议,1145GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.
9月8日--管理委员会会议,1145GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.
9月21日--管理委员会会议和全行委员会会议(至9月22日),无宣布利率决定的计划.
10月6日--管理委员会会议,1145GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.
10月20日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月3日--管理委员会会议,1245GMT宣布利率决定,1330GMT举行记者会.
11月17日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月8日--管理委员会会议,1245GMT宣布利率决定,1330GMT举行记者会.
12月21日--管理委员会和全行委员会会议(至12月22日),无宣布利率决定的计划.
==========================================================
日本央行
8月4日--货币政策会议(至8月5日).
8月5日--公布利率决定.
9月6日--货币政策会议(至9月7日).
9月7日--公布利率决定.
10月6日--货币政策会议(至10月7日).
10月7日--公布利率决定.
10月27日--货币政策会议
11月15日--货币政策会议(至11月16日).
11月16日--公布利率决定.
12月20日--货币政策会议(至12月21日).
12月21日--公布利率决定.
==========================================================
英国央行
8月3日--MPC会议(至8月4日)
8月4日--MPC公布利率决定--1100GMT.
9月7日--MPC会议(至9月8日)
9月8日--MPC公布利率决定--1100GMT.
10月5日--MPC会议(至10月6日)
10月6日--MPC公布利率决定--1100GMT.
11月9日--MPC会议(至11月10日)
11月10日--MPC公布利率决定--1200GMT.
12月7日--MPC会议(至12月8日)
12月8日--MPC公布利率决定--1200GMT.
==========================================================
加拿大央行
9月7日--公布指标利率决定.
10月25日--公布指标利率决定.
12月6日--公布指标利率决定.
==========================================================
瑞士央行
9月15日--货币政策评估-0730GMT.
12月15日--货币政策评估(召开记者会)-0830GMT.
==========================================================
澳洲央行
8月2日--澳央行理事会会议.0430GMT公布利率决定.
9月6日--澳央行理事会会议.0430GMT公布利率决定.
10月4日--澳央行理事会会议.0330GMT公布利率决定.
11月1日--澳央行理事会会议.0330GMT公布利率决定.
12月6日--澳央行理事会会议.0330GMT公布利率决定.
==========================================================
新西兰央行
9月15日--公布货币政策声明和指标利率(9月14日2100GMT).
10月27日--公布指标利率(10月26日2000GMT).
12月8日--公布货币政策声明和指标利率(12月7日2000GMT).
==========================================================
瑞典央行
9月6日--召开货币政策会议(至9月7日)
10月26日--召开货币政策会议(至10月27日)
12月19日--召开货币政策会议(至12月20日)
==========================================================
挪威央行
8月10日--货币政策会议,1200GMT宣布利率决定,1245GMT召开记者会.
9月21日--货币政策会议,1200GMT宣布利率决定,1245GMT召开记者会.
10月19日--货币政策会议,1200GMT宣布利率决定,1245GMT召开记者会.
12月14日--货币政策会议,1300GMT宣布利率决定,1345GMT召开记者会.
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最後一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
==========================================================
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。