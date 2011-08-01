〔台湾个股〕台塑石化称六轻炼厂复工时间视调查而定

路透新加坡8月1日电---台湾台塑石化(6505.TW)周一表示,位于麦寮日炼54万桶的六轻炼厂因安全理由关闭,复工时程不明,必须视调查而定.

台塑集团的麦寮六轻厂周六凌晨又发生大火,也迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.行政院已于周日晚间要求台塑集团相关设施停工检查.[ID:nCT0471489]

台塑石化发言人向路透表示,约需1-2周时间修复基础设备的损坏,但重启炼厂时间视调查而定.目前尚难推估汽油及柴油出口是否会受关闭炼厂影响,端视关闭时间长短而定.

台塑石化该厂区共有三座常压蒸馏单元(CDU),每座日产能18万桶.(完)