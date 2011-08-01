英国女王外孙女与橄榄球星成婚

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透爱丁堡7月30日电---周六，英国女王伊丽莎白二世的外孙女扎拉・飞利浦(Zara Phillips) 与英国橄榄球球星迈克・廷道尔(Mike Tindall)在苏格兰爱丁堡Canongate Kirk教堂举行婚礼。
这是英国王室今年的第二场婚礼，数百名粉丝挥舞着英国国旗，在通往教堂的路上围观。
婚礼结束後，新娘走出教堂，接受民众的欢呼，旁边响起传统的苏格兰风笛声。
30岁的扎拉曾被称为“叛逆公主”，青少年时期曾经打过舌环，她还追随母亲安妮公主的脚步成为一位优秀的马术选手。
2006年扎拉在德国举办的世界杯马术赛上获得个人赛金牌，并帮助英国获得团体银牌，当年荣膺BBC英国年度体育人物。
32岁的廷道尔是知名的橄榄球运动员，2003年时他作为英格兰队一员，击败澳大利亚赢得世界杯冠军。他和飞利浦正是在那届世界杯比赛期间认识的。（完）
--编译：高虹;发稿：王燕焜
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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