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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 12:48 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索跌破42关卡後,外资银行卖盘加剧

0438GMT---交易员称,美元/菲律宾披索PHP=PDSP跌破42.00後,外资银行卖盘加剧,42.00是菲律宾央行先前力守价位.

"在这之後,我认为市场准备逢高出脱,在美元/披索跌穿42.00重要心理支撑位後,美元/披索有潜力测试41.50,"一欧系银行交易员称.

但交易员亦表示,美元/披索在41.75-41.80将有菲国央行干预支撑,且投资人仍在等待了解美国债务协议细节.

美元/披索下跌0.5%,至41.92,为2008年4月底以来最低.(完)

--编译 蔡美珍;审校 徐文焰

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