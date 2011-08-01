〔路透专访〕台湾股市有望晋级已开发市场,冀向亚洲Nasdaq迈进--证交所(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 台股有50%以上机率晋升为已开发市场

* 朝亚洲Nasdaq目标迈进,海外企业申请比重大增

* 冲刺TDR、权证、ETF等金融商品规模

记者 王丰/董永年

路透台北8月1日电---为让台股早日晋升为"已开发市场",台湾证券交易所董事长薛琦周一表示,将针对摩根士丹利资本国际公司(MSCI)与英国富时集团(FTSE)提出交易制度的问题予以改善,今年应有50%以上机率自"新兴市场"成功晋级.

随着越来越多的海外企业来台上市,以科技上市企业占主导的台湾证交所,并期待能发展成为亚洲的Nasdaq.

薛琦在接受路透专访时称,FTSE会在9月做最後的审核,此前证交所会将其关心的资金提前到位(pre-funding)等交易问题予以解决.希望两大机构届时不要"将last foot(最後一英尺)又变成last mile(最後一英里)."

但纵然交易问题解决,由央行管控的资金自由移动问题则非证交所能及.对此,薛琦只能强调,"我们如果做完了还没upgrade(晋级),我们也不care了."

薛琦认为,国际资本对"新兴市场"的评级正在改观,不见得获得"已开发市场"的评级,就会吸引更多的资金流入.例如日本的退休基金也不完全照评等结果进行资金配置.

MSCI甫于6月21日公布2011年市场分类结果,台湾与韩国仍维持在新兴市场,并持续列入已开发市场潜在名单.不过FTSE已在2009年将韩国调升为已开发市场,台湾则仍维持在新兴市场的名单中.

**加速国际化**

接任证交所董事长近三年的薛琦表示,两岸关系的改善,对台湾股市国际化有所助益.今年以来,已有9家外国企业来台上市或发行台湾存托凭证(TDR),此外,金管会证期局也已核准10家海外企业的上市申请,若全部顺利挂牌,海外企业将占今年新挂牌上市公司的45%.

薛琦指出,台湾股市的特性是科技股比重很高,有逾50%的上市企业属于科技公司.此外,相较于跨国公司多选择在香港股市挂牌,台湾股市较能吸引中小型的企业来筹资.

"我们的定位就是亚洲的Nasdaq,或许比Nasdaq还要好."他说.

薛琦强调,在美国Nasdaq挂牌的企业,已从1999年的4,800家,快速萎缩至今年5月的2,742家.但台湾最近三年因财务问题下市的公司,总共只有4家.

在可享有较高本益比,以及健全的审核制度等吸引下,台湾证交所已与日本三菱银行合作,本月底将与11家日本企业洽谈股票申请来台上市或发行台湾存托凭证(TDR),较原规划的七家明显成长.

**发展TWSE四方向**

薛琦表示,台湾证交所的发展方向,就如同英文缩写TWSE一样,将朝TDR、Warrant(权证)、Stocks(股票)以及ETF(指数股票型基金)等四大金融商品扩展.

不过近期受国际金融市场动荡影响,薛琦指出,已有三家预定发行TDR的中资公司延後挂牌时程.

但他也强调,会积极发展权证商品,预估今年底占总体成交值比重将攀升至2%,较去年底的0.74%成长逾一倍.

台湾证券交易所成立于1961年,今年刚好成立满50周年.根据证交所的资料显示,1991年台湾总体上市公司共计228家,20年後,截至今年6月为止,共有763家公司股票挂牌上市交易.(完)