〔台湾股市〕收高0.66%,台塑石化以跌停作收

台北8月1日电---台湾股市周一收高0.66%,不过台塑石化(6505.TW)重挫6.9%,以跌停作收,此前报导称,该公司六轻炼厂在周末再度发生大火,为一年内第七次火灾事故.

该公司表示,位于麦寮日炼54万桶的六轻炼厂因安全理由关闭,复工时程不明,必须视调查而定.台塑石化董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.[ID:nCT0471695]