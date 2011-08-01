〔台湾央行〕共发行1,918.5亿台币存单,发行馀额增加165.8亿

路透台北8月1日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,918.5亿台币存单.相较存单到期金额1,752.7亿,存单发行馀额增加165.8亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,624.5亿台币,利率为0.87%;91天期153亿台币,利率为0.93%;182天期141亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,065.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,275.2亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为474亿台币;至周日,累计超额准备为3,529亿,加计前期1%的超额准备为4,864亿台币.(完)